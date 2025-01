Ilgiorno.it - Seriate, esplode petardi a Capodanno: 30enne perde tre dita di una mano

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 1 gennaio 2025 – Incidente per i botti dianche in provincia di Bergamo, a. Allo scoccare della mezzanotte, un giovane operaio di 30 anni si è gravemente ferito a tredi una, mentre sparava. Il petardo, denominato Hulk, è venduto liberamente ai maggiorenni. Sul posto, lungo via Nazionale, è subito arrivata un'ambulanza che ha portato il ferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.