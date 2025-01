Oasport.it - Perché il tabellone dell’Italia in United Cup è il peggiore possibile: grandi sfide per Paolini e Cobolli

Una parte diirta di difficoltà. NellaCup 2025 si è già nella fase calda e l’Italia, qualificatasi con estrema autorevolezza ai quarti di finale, affronterà la Cechia il 3 gennaio a Sydney (Australia). Un avversario complicato per la squadra capitanata da Renzo Furlan per quanto si è visto nel corso del torneo e per le oggettive qualità degli effettivi.In questa competizione tennistica a squadre miste che mette in palio punti ATP e WTA, gli azzurri dovranno superarsi per fare strada. Già contro i cechi servirà dar fondo a tutte le energie disponibili. La sfida inizierà con le due rappresentanti femminili, ovvero la n.4 del mondo, Jasmine, e la n.22, Karolina Muchova. Se si facesse una valutazione solo sulla base della classifica mondiale, si dovrebbe affermare cheè favorita, ma questo ragionamento viene messo in discussione da quanto si è visto negli incroci tra le due.