Quotidiano.net - Omeonga denuncia: “La polizia mi ha picchiato”. Il video in aereo. Polaria: “Era in black list di Israele”

Roma, 1 gennaio 2025 – Il calciatore belga Stephane– con un passato in Italia fra Genoa, Avellino e Pescara e ora in forza al Bnei Sakhnin, nella serie B israeliana – sostiene di essere stato vittima di brutalità poliziesca all’aeroporto di Fiumicino. Laarriva su un post Instagram, a poco più di una settimana dell’accaduto: “Il 25 dicembre sono stato vittima della brutalità della. Durante un volo tra Roma e Tel Aviv, dopo essere salito a bordo e aver preso posto, uno steward mi ha avvicinato per un presunto problema con i miei documenti e mi ha chiesto di lasciare l'”. Inizia così il racconto, correlato da unche testimonia la violenza subita di lì a poco. “Confidando nella validità dei miei documenti – continua il calciatore 28enne – gli ho chiesto con calma che tipo di problema fosse.