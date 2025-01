L’addio alla ginnastica di Milena Baldassarri

Leggi su Sportface.it

Il 2025 dellaritmica azzurra inizia senza. La medaglia d’oro a squadre ai Mondiali di Sofia 2022, che ha totalizzato ben sei podi in competizioni iridate, ha annunciato due giorni fa il suo ritirogiovane età di 23 anni. La classe 2001 di Ravenna, dopo qualche problema di troppocaviglia e ben due partecipazioni ai Giochi Olimpici con tanto di finali conquistate in entrambe le occasioni, ha confermato l’anticipazione data il 2 novembre dopo l’esibizione all’Euskalgym, il gala internazionale tenutosi a Bilbao, dove annunciò che non avrebbe più partecipato a gare internazionale ma solo a quelle italiane. Una decisione forte quella di lasciare a soli 23 anni, che l’azzurra ha motivato nella lettera di addio sul suo profilo Instagram.La lettera di addio su Instagram“Cara– scrivein un post – Ho sempre voluto fare grandi cose, da piccola, e adesso posso dire di esserci riuscita; ho fatto appassionare tantissima genteritmica; ad alcuni, in qualche modo, ho insegnato che non si molla mai, nemmeno se ti sembra di aver toccato il fondo; ho conservato il sorriso anche dopo la peggior sconfitta; ho dimostrato che la gelosia non porta da nessuna parte e che bisogna essere felici per i propri traguardi ma anche per quelli degli altri; ho sperimentato che l’amicizia è parte fondamentale nello sport e nella vita; ho emozionato il prossimo con i miei esercizi e con le mie interpretazioni, e questo mi ha ripagata di tutto il lavoro, l’impegno, i sacrifici; essere entrata nei cuori della gente ed averla inspirata è stato il mio traguardo più bello.