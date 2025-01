Gianni Ippoliti aggredito in centro a Roma per un motorino costole rotte e zigomo tumefatto | Dovrò dormire sul fianco

Leggi su Open.online

Una lite per motivi banali si è trasformata in un’aggressione violenta ai danni di, noto conduttore televisivono. Sabato 28 dicembre, nel cuore di, l’uomo è stato colpito al volto da un pugno così violento da provocargli gravi contusioni e la frattura di due. L’aggressione, avvenuta inin pieno giorno, ha lasciato sgomenti i passanti, molti dei quali hanno assistito alla scena. Oggi,ricostruisce in un’intervista al Corriere della Sera cos’è accaduto precisamente. Secondo il racconto restituito a Simona De Santis, tutto è iniziato quando ha visto un uomo intento a spostare con forza dei motorini parcheggiati lungo la strada per fare spazio al proprio furgone. «Stava trascinando i motorini davanti ai portoni, ai carrabili, dove voleva lui. Tra questi c’era anche il mio», ha raccontato il conduttore.