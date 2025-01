Ilgiorno.it - Fuochi e botti a raffica, notte di fuoco a Milano: incendi su balconi, cassonetti e tetti

, 1 gennaio 2025 – Nonostante i divieti e gli appelli anche aallo scoccare della mezzasono stati sparatipirotecnici e, che hanno caratterizzato il passaggio dal vecchio al nuovo anno, fortunatamente senza causare feriti (stando almeno a un primo parziale bilancio). In piazza Duomo, dove tradizionalmente si radunano le celebrazioni migliaia di persone (oltre 20mila secondo le prime stime) tutto si è svolto senza problemi e già verso l'una stavano entrando in azione i mezzi dell'Amsa per ripulire l’area che, ricordiamolo, come ben noto per il quarto anno di fila non è stata interessata da alcun “concertone”, come in altre piazze del Paese. Quattro persone hanno fatto ricorso alle cure del posto medico avanzato per ferite superficiali da petardi.