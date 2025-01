Laspunta.it - Frosinone, al Vittoria arriva “Il Piccolo Principe in Arte …Totò”.

Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al Teatro, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood. Sei i prossimi appuntamenti in programma, fino ad aprile 2025.Venerdì 3 e sabato 4 alle 21 sarà di scena “Ilin.Totò”, con Antonio Grosso e Antonello Pascale. Lo spettacolo narra le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale: Antonio De Curtis, inTotò. Immerso in un’atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicende e vicissitudini che l’attore pnopeo ha dovuto affrontare prima dire al grande successo ed essere riconosciuto a livello nazionale come il vero e proprio “della Risata”.