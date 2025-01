Pianetamilan.it - Ex Milan, 62° compleanno per Alberico Evani: l’eroe di Tokyo nel 1989

Leggi su Pianetamilan.it

Oggi è ildell'ex centrocampista del. Soprannominato Chicco, oggi compie 62 anni. Da calciatore, ricopriva il ruolo di esterno sinistro, aveva un buon tiro, buona tecnica e grande corsa. Preciso nei cross, spesso ha fornito assist ai suoi compagni di squadra e poteva essere schierato sia come centrocampista centrale sia come terzino sinistro. All'età di 14 anni,passò aldalla Massese. Il suo esordio in rossonero risale al 21 giugno 1981, in occasione dell'ultima giornata della Serie B 1980/81, contro il Pescara. Ad ottobre esordì in Serie A contro il Bologna e, nella sua prima stagione nella massima serie, venne schierato regolarmente nelle ultime giornate.segnò i suoi primi due gol con la maglia delil 2 ottobre 1983 contro il Catania.