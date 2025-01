Tg24.sky.it - Brescia, accoltellato nella notte di Capodanno: morto un 42enne

Un uomo di 42 anni, Roberto Comelli, è stato uccisodia Provaglio d'Iseo, in provincia di, con una coltellata al petto. I carabinieri che stanno ricostruendo quanto avvenuto. Un giovane - già maggiorenne - è stato identificato dalle forze dell'ordine e sarà interrogato a breve per l'omicidio.caserma dei carabinieri sta arrivando il difensore nominato dal ragazzo. Al momento non ci sarebbe una piena confessione. In base al racconto che fornirà, il sostituto procuratore Laura Matrone potrebbe decidere per un fermo come indiziato di delitto. Secondo il Giornale di, ilera molto conosciuto in paese e ieri sera aveva cercato di introdursi in una festa che si tenevca in una palestra affittata da un gruppo di giovani per l'occasione. La vittima, in stato di alterazione, aveva litigato con diverse persone e durante uno di questi screzi sarebbe stato colpito con un coltello in maniera fatale.