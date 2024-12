ZTL Roma oggi, le strade a traffico limitato per la notte di capodanno

Leggi su Funweek.it

La città eterna si prepara ad accogliere il nuovo anno con un’atmosfera magica, ma anche con misure di sicurezza e controllo delparticolarmente stringenti. Per garantire la viabilità e la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti, il Comune diha disposto l’attivazione prolungata delle Zone a(ZTL) nel centro storico e nelle zone limitrofe.ZTL attive tutta laDalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 06:30 del 1° gennaio, le ZTL di Centro Storico, Tridente e Trastevere saranno completamente inaccessibili ai veicoli non autorizzati. Questa misura eccezionale è stata adottata per contenere ilveicolare nelle zone più centrali della città, spesso congestionate durante le festività.In concomitanza con l’attivazione prolungata delle ZTL, saranno potenziate le linee di trasporto pubblico, con bus e tram che garantiranno collegamenti frequenti verso il centro storico e le zone limitrofe.