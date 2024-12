Terzotemponapoli.com - Zoff: “Il campionato è ancora aperto. L’Inter ha qualcosa in più. Sul Napoli e Meret …”

ha la giusta mentalità per gestire la pressione,favorito a FirenzeA “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ed ex portiere die Juventus. Queste le sue dichiarazioni:Al momento sembra esserci una corsa a tre per lo Scudetto tra, Atalanta e Inter: c’èspazio, secondo, per qualche altra squadra?“Credo che ilsia. Certo, queste tre squadre hanno un vantaggio, ma nulla èdeciso. È presto per fare bilanci definitivi, magari si potrà avere un quadro più chiaro alla fine del girone d’andata. Tuttavia,mi sembra averein più a tutte, almeno sulla carta. Poi, ovviamente, il calcio è imprevedibile, bisogna giocare le partite”.