Virtus, effetto Shengelia. Lo stop del georgiano ha dato la scossa al team

Ladi Dusko Ivanovic chiude il 2024 con due vittorie consecutive tra Eurolega e campionato e per quello che si è visto nelle ultime settimane la squadra sta trovando la sua identità. Lodi Toko– il lungo dovrebbe rientrare il 10 gennaio nella gara casalinga contro il Baskonia – ha avuto l’di mettere con le spalle al muro gli altri giocatori che potenzialmente possono essere dei punti di riferimento e tutti hanno risposto uscendo da quel pantano delle contraddizioni in cui erano sprofondati. Grazie a una gestione diversa delle rotazioni e un identico atteggiamento nei confronti di chi commette un errore il coach montenegrino ha messo ogni elemento del roster in fiducia e a quel punto ha potuto chiedere a ognuno di fare uno sforzo in più in difesa. Il risultato è che una formazione dal notevole talento offensivo si spende in maniera efficace quando deve contenere il gioco avversario e se questa dinamica verrà consolidata partita dopo partita allora la V nera sarà arrivata alla svolta.