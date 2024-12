United Cup 2024 l’Italia è favolosa con la Francia | gli Azzurri battono i transalpini e volano ai quarti

Leggi su Ilfaroonline.it

Sydney, 31 dicembre– Dopo l'esordio vincente con la Svizzera,del Tennis prosegue la striscia positiva nel torneo e conquista il match con la. AllaCup, in svolgimento a Sydney, gliaidi finale.Flavio Cobolli aveva aperto il confronto con gli avversari, vincendo con Ugo Humbert per 3-6 7-6(10/8) 6-2. In seguito, Jasmine Paolini ha superato, per 6-0 6-2, la francese Chloe Paquet.Hanno chiuso poi la pratica transalpina Sara Errani e Andrea Vavassori. Il Team tricolore ha vinto la coppia avversaria formata da Edouard Roger-Vasselin ed Elixane Lechemia, con il risultato a favore di 6-3 7-6(7/3).affronterà ora la vincente del Gruppo F, di cui fanno parte Argentina, Gran Bretagna o Australia.Foto Tennis Australia/ Steven Markham (daCup/Facebook)