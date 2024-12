Salah fa a volare il Liverpool ma il futuro resta un rebus | l’annuncio

Leggi su Sportface.it

Mohamedsta vivendo una stagione che non era neppure lontanamente immaginabile.Il fenomeno egiziano sta trascinando il meravigliosodi Arne Slot a suon di gol e assist, inanellando pzioni straordinarie di settimana in settimana. I Reds stanno letteralmente dominando il panorama calcistico internazionale, con un ruolino di marcia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare dopo l’addio di Jurgen Klopp. La squadra di Arne Slot, infatti, è al momento imbattuta e a punteggio pieno in Champions League, mentre in Premier League si trova al primo posto con otto punti di vantaggio e con una partita in meno rispetto al Nottingham Forest, attualmente secondo nello stupore generale. Nottingham che è anche l’unica squadra ad aver, ad oggi, battuto il, con la straordinaria vittoria di misura ad Anfield del 14 settembre firmata dal gol di Hudson-Odoi.