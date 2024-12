.com - Prima Categoria / Bomber Ludovico Barchiesi si prende il Borghetto: “Un’emozione segnare per la squadra del mio paese”

Il classe 2001, ex Jesina, Marina e Barbara, è l’attuale capocannoniere del girone B con 9 reti: “Sono molto contento perché i miei gol aiutano laa raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo replicare quanto fatto anche nel 2025”MONTE SAN VITO, 31 dicembre 2024 – Al termine del 2024, il capocannoniere momentaneo del girone B di. L’attaccante del, infatti, ha segnato 9 gol in queste prime 14 giornate di campionato, due in più della coppia Serrani-Gabrielli della Castelfrettese con una partita in più. L’ex Jesina, in una stagione e mezzo, ha già segnato 16 reti, dimostrando di essere undisuperiore.“Sono molto felice – ci confessa il classe 2001 – sia perché segno per ladel miosia perché i mei gol contribuiscono a raggiungere gli obiettivi del