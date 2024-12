Ilgiorno.it - Militare “finto malato” 433 giorni, telefonate e prelievi lo incastrano: risarcirà 47mila euro alla Difesa

Milano – Più di un anno in malattia. In due tranche da 225 e 184a cavallo tra 2020 e 2021. Totale: 433a casa. Assenze ingiustificate, per la Corte dei Conti, che ha sentenziato che ildi 55 anni, maresciallo della Compagnia carabinieri di Monza, non ha svolto il servizio pur essendo consapevole che le sue condizioni fisiche gliel’avrebbero consentito. Così il collegio presieduto da Antonio Marco Canu lo ha condannato a risarcire al Ministero dellae al Comando generale dell’Arma i 46.798,70di stipendi illegittimamente percepiti nei periodi finiti sotto la lente. Secondo le accuse della Procura, che hanno preso le mosse dagli esiti di un’indagine interna, ilha goduto dal 17 giugno 2020 al 27 gennaio 2021 di 225di assenza per malattia, durante i quali, però, “l’esame dei tabulati e l’analisi delle transazioni bancarie consentivano di accertare che aveva effettuato continui spostamenti, non rispettando le fasce di permanenza domiciliare”.