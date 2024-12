Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert 3-6, 4-3, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: avanti il romano senza break nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Semprenel 2° set!40-0 In rete il dritto di.30-0 Servizio vincente!15-0 Ottima prima al corpo.3-3 Deve ancora smarrire un punto in battuta, nel parziale.40-0 Prima vincente.30-0 Ace (6°).15-0 Servizio e dritto per il francese.3-2 Largo il rovescio difensivo di.40-30 Servizio dritto e comodo smash.30-30 Gran risposta di rovescio di.30-15 Ace (3°).15-15 Meravigliosa stop volley di.15-0 Con il dritto e un difficile smash in arretramento.2-2 Di nuovo a zero il francese.40-0 Dritto vincente di.30-0 Servizio, dritto e formalità.15-0 Ace (5°).2-1 ACE (2°)!!A-40 Affossa in rete la risposta di dritto sulla seconda.40-40 Con il dritto lungoriga il francese.