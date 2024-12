Oasport.it - LIVE BoClassic 2024 in DIRETTA: l’Italia per chiudere col botto con Battocletti e Crippa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuali del consueto appuntamento di fine anno della. 50esima edizione della tradizionale corsa di San Silvestro che attraversa le strade del centro di Bolzano, e che recentemente è stata premiata dalla World Athletics con la Heritage Plaque, la targa che premia le località simbolo dell’atletica al di fuori degli stadi.Occhi puntati chiaramente su Nadia, autentica star della manifestazione. La trentina, campionessa europea sui 5 e 10000 metri e fresca vincitrice degli Europei di cross, partirà con i favori del pronostico. Tra le sue principali rivali da segnalare l’etiope Aleshign Baweke (Campionessa del Mondo under 20 sui 3.000 metri) e l’azzurra Ludovica Cavalli, che lo scorso anno concluse in quinta posizione.