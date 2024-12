Lite per l’affidamento del figlio finisce nel sangue lei afferra un cacciavite e uccide il marito

Leggi su Dayitalianews.com

Un orribile delitto a Pachino, in provincia di Siracusa, dove una donna 30enne di origini nigeriane avrebbe colpito ilconnazionale con unall’altezza dell’inguine, provocandogli una ferita così grave da portarlo alla morte.LamortaleSecondo le prime ricostruzioni i due stavano litigando furiosamente poiché gli assistenti sociali erano in procinto di togliere lorodeldi 2 anni. Sarebbe così scoppiata una furibonda, al culmine della quale lei avrebbeto une colpito violentemente ilall’altezza dell’inguine. L’uomo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, ma la ferita era troppo grave e per lui non c’è stato nulla da fare.La Procura di Siracusa sta indagando per ricostruire le dinamiche dell’omicidio e sta verificando la versione secondo la quale lasarebbe scoppiata quando alla porta dei due si sono presentati gli assistenti sociali per portare via il bambino.