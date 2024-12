Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Problema sicurezza inesistente a Bormio. Brignone deve vivere alla giornata, Paris in crisi profonda”

ASSOLTA, VELOCITÀ DA RIDURREDa anni si parla giustamente dima questa settimana si è parlato a sproposito delladella pista di. Si è sollevata una gran caciara per fare polemica ma non so per quale motivo. Ilrelativopista di, la pista era stata preparata perfettamente, è una delle più belle al mondo, proprio perché è difficile e faticosa al tempo stesso.È una discesa spettacolare, con dei passaggi unici, tecnicamenteè la numero uno con curve che si possono fare ad altissima velocità. La preparazione era perfetta, ildi questi ultimi giorni aera relativoneve perché bisogna rendersi conto che la Stelvio è lunga 3 km e non puoi immaginare che con questo dislivello in 3 km la neve sia tutta uguale, ma lo capisce anche un bambino e chi fa la discesa libera questa cosa la sa bene.