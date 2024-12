Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Pia aggredisce Salvador per errore

Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate La. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli al centro dei riflettori troveremo Pia Adarre, che dopo il salto temporale della soap spagnola si troverà a fare i conti con molti cambiamenti che la porteranno a fare un gesto avventato nei confronti di. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.La, spoiler spagnoli: Pia retrocessa a semplice sguatteraI guai per Pia inizieranno nel momento in cui Cruz – vittima di un ricatto di Petra – deciderà di retrocederla a semplice sguattera, e dare all’arcigna Arcos il posto di governante. Petra – per ottenere ciò che vuole – non esiterà a minacciare la marchesa di rivelare a tutti la sua colpevolezza nella morte del figliastro Tomas. E così, mentre Alonso sarà al fronte con Manuel, Petra prenderà il posto di Pia.