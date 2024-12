Liberoquotidiano.it - "Italia quarta al mondo": il record (storico) che rovina il Capodanno ai gufi e fa godere Meloni

Un dato che in pochi hanno preso in considerazione in questo ultimo scorcio di anno: l'è il quarto esportatore al. Un piazzamento sottolineato da Milano Finanza che pone al vertice del commercio mondiale il nostro Paese. Come sottolinea Roberto Sommella in una accurata analisi sul quotidiano finanziario "l'ottiene risultati positivi in termini di saldo delle partite correnti in percentuale del pil; posizione patrimoniale netta sull'estero; tasso di cambio reale; performance delle esportazioni; il costo del lavoro per unità di prodotto (nominale); l'indebitamento delle famiglie; il debito delle società (non finanziarie); il credito alle famiglie; il credito concesso alle società (non finanziarie); l'indice dei prezzi delle case; il tasso di disoccupazione; il tasso di partecipazione alla forza lavoro".