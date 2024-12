Ilrestodelcarlino.it - Indifferenziata, raccolta ogni due settimane

A San Giovanni in Persiceto cambia ladei rifiuti indifferenziati. "I dati raccolti dall’introduzione della ‘Tariffa puntuale’ – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Bracciani – evidenziano che la maggioranza degli utenti non espone il rifiuto indifferenziato tutte le, rientrando ampiamente nel conteggio degli svuotamenti minimi. Per questo motivo, dal prossimo luglio ladell’indifferenziato avrà frequenza quindicinale. Una novità che avrà effetti positivi anche per gli utenti più virtuosi". Secondo Bracciani, oltre l’80% delle utenze domestiche del territorio comunale conferisce infatti una quantità di rifiuti inferiore rispetto ai litri/svuotamenti prepagati. Ciò significa che la maggior parte delle famiglie non utilizza appieno il volume minimo addebitato in fattura, che rappresenta un canone base del servizio indipendentemente dalla quantità effettivamente conferita.