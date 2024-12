Ilrestodelcarlino.it - Il coraggio non è bastato. Megabox ko con Conegliano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

0 (25-18, 25-22, 25-20) PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 14, Fahr 13, Haak 16, Zhu 10, Lubian 4, Wolosz; De Gennaro (L), Seki, Adigwe 3, Lukasik. Non entrate: Eckl, Lanier, Chirichella, Bardaro (L). All. Santarelli.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 6, Candi 4, Perovic, Lee 7, Weitzel 8, Bici 16; De Bortoli (L), Carletti 3, Lazda, Kobzar, Torcolacci. Non entrate: Feduzzi, Michieletto. All. Pistola. ARBITRI: Caretti e Rossi. NOTE – Spettatori: 5230. Durata set: 24’, 30, 28’. Tot. 88’. LaOndulati del Savio Vallefoglia gioca una partitasa, combattendo per tutti e tre i set contro una squadra super come la Prosecco Doc Imoco. La squadra di coach Santarelli, che nononostante i mille impegni di questo periodo non ha fatto turn-over schierando tutte le big, ha forse sbagliato qualcosa più del solito, ma ha fatto valere la propria formidabile qualità tecnica e fisica, uscendo alla distanza e aggiudicandosi il passaggio alle Final Four della Coppa Italia Freccciarossa, in programma l’8 e 9 febbraio a Casalecchio di Reno.