Gli Aristogatti | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Gli: trama, personaggi, doppiatori italiani e streaming Questa sera, martedì 31 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Gli(The Aristocats),del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman. È unprodotto dalla Walt Disney Productions, che presenta nell’edizione originale le voci di Phil Harris, Eva Gabor e Sterling Holloway. Ilè noto per essere stato l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney stesso, e il primo prodotto dopo la sua morte nel 1966 (egli aveva tuttavia lavorato alle prime versioni del soggetto de Le avventure di Bianca e Bernie nel 1962). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaParigi, 1910. Nella magione della cantante lirica in pensione Madame Adelaide Bonfamille vivono una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli Minou, Matisse e Bizet, insieme al gangster Edgar.