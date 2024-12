Lettera43.it - Farinetti e le ex tenute Mps, il destino di Piantedosi e le altre pillole del giorno

Leggi su Lettera43.it

Ormai lo chiamano Far-inetti: povero Oscar, dopo la puntata di Report ora mette quasi tristezza, come quel suo spot con Patrizio Roversi che si aggira tra gli spazi vuoti del Grand Tour Italia (ex Fico). Stranamente, parlando disi è evitato di approfondire la storia dei tenimenti di Fontanafredda, la più grande azienda vitivinicola del Piemonte fondata all’inizio del secolo scorso da Casa Savoia, passata poi al Monte dei Paschi di Siena e quindi nelle mani di Oscar. L’azienda vinicola era stata ritenuta «non più strategica alla luce del nuovo piano industriale della banca», dopo i noti fatti di Antonveneta. «Se mi ami davvero regalami quella tenuta»: non lo disse Oscar a Mps, ma la Bela Rusin al suo Savoia.Oscar(Imagoeconomica).«? Candidiamolo in Campania.