Da Ahmad arriva un contagioso effetto trascinamento

A mezza partita contro la Fortitudo la metà dei punti dell’intera Vuelle li aveva messi dentro. Perchè alla fine l’arma veramente letale di questa formazione è la guardia americana. Possibile a questo punto che il suo agente, visto che il fenomenoè ormai conclamato a livello nazionale, che il prossimo anno questo giocatore faccia il grande salto verso formazioni della massima serie. Una cosa che si potrebbe già dare per scontata fin da ora. Ma questo poco importa. Perché l’importante è chetrascini tutti i compagni verso i piani alti della classifica per giocarsi alla fine tutto nella roulette dei play off. Una squadra, al di là delle sue performance, che comunque sta salendo soprattutto come gruppo e lo si vede dal modo con cui tutti stanno in campo un po’ tutti: per fare due nomi, De Laurentis ed anche Bucarelli.