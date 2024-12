Quotidiano.net - Claudia Gerini: "Siamo tutti un po’ matti. La fragilità ci rende umani"

CAPRI (Napoli)In sneakers e maglione, neanche un filo di trucco,se ne va per le strade di Capri, portando in giro la propria popolarità come se fosse un ciuffo di capelli ribelle, che non è necessario nascondere, far scivolare dentro un foulard.fa la spesa, cammina in piazzetta, e a chi la riconosce –, praticamente – non nega un sorriso, una parola, un gesto di complicità. E poi via, verso il promontorio di punta Tragara, dove si vedono i Faraglioni, e il tramonto.a Capri ha ricevuto ieri il premio come miglior interprete femminile del festival Capri, Hollywood. Al festival, ha presentato due film: Il corpo di Vincenzo Alfieri, un thriller con un magnifico, malinconico detective interpretato da Giuseppe Battiston, e Io sono un po’ matto, e tu? Un film nel quale un nutritissimo gruppo di attori italiani interpreta ciascuno un personaggio affetto da una patologia.