Iltempo.it - Berlino, attacco con coltello in strada: arrestato l'aggressore siriano

Torna la paura in Germania. Un uomo è statodopo aver aggredito e ferito diverse persone nel quartiere di Charlottenburg, a. Due persone sono state portate in ospedale per essere curate. "Poco prima delle 12.00, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Charlottenburg perché un uomo avrebbe ferito diverse persone, presumibilmente con un", ha scritto la polizia su X. Le forze dell'ordine hanno dichiarato che stanno interrogando i testimoni. Secondo quanto riportato dalla Bild, diversi passanti si sarebbero gettati addosso all'assalitore per bloccarlo mentre altri avrebbero chiamato la polizia per farlo arrestare. I media berlinesi hanno riferito che l'uomo ha aggredito a caso le persone all'interno e all'esterno di un negozio di alimentari. Stando a quanto si apprende, l'è un cittadinoresidente in Svezia.