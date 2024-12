Lanazione.it - Attenzione ai ’botti’: "Tuteliamo gli animali. Fare festa con rispetto"

Capodanno è uno dei periodi dell’anno più delicati per i nostri amici a quattro zampe. Ecco allora che scende in campo la Guardia Nazionale Ambientale della sede provinciale di Pistoia. L’organizzazione di volontari, tramite il dirigente regionale della Toscana, il pistoiese Francesco Innocenti, invita la cittadinanza a prestare maggiorenon solo alle frange più deboli della popolazione, bambini e anziani, ma anche ai nostri gatti e cani. Ai cosiddettida compagnia. "Nonostante le restrizioni comunali, in numerose città italiane saranno sparati i fuochi d’artificio, che ci auguriamo vengano sempre gestiti da personale specializzato o utilizzati dagli individui con le dovute cautele, anche se ogni anno il numero di feriti e morti, tra uomini e, aumenta sensibilmente.