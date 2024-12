Ilrestodelcarlino.it - Un attestato alla meglio gioventù. Il lavoro adesso è a portata di mano

Una porta sul mondo del, è la scuola Rita Levi Montalcini di Argenta e Portomaggiore. Istituto che si è classificato al primo posto nella graduatoria stilata da Eduscopio della Fondazione Agnelli nella categoria ’Migliori istituti tecnici’ di Portomaggiore e ’Miglior istituto professionale per l’industria e l’artigianato’ di Argenta proprio per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali e la carriera universitaria. E l’anno si è chiusogrande per questi ragazzi. Nei giorni scorsi sono statti consegnati gli attestati di qualifica Iefp alle classi 4 e 5a mat del Rita Levi Montalcini di Argenta e Portomaggiore. Era no presenti il dirigente scolastico Diego Nicola Pelliccia e il professor Diego Tartari, referente per l’istituto delle qualifiche Mat, sono stati consegnati gli attestati di qualifica di istruzione e formazione professionale regionale di operatore meccanico.