Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatine Tuscolanain coda anche in interna tra Cassia bis Salaria trafficata la tangenziale est con code tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni si rallenta per un incidente in Piazza Buenos Aires altezza incrocio con via po’ trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Malafede In entrambe le direzioni prima di concludere ricordiamo che fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei festivi informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito