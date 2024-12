Ilfattoquotidiano.it - Quanto è cambiato il lavoro? Poco, resta fragile: dal precariato ai salari. Ma oggi l’orizzonte di un cambiamento è più lontano

Com’èildall’Unità d’Italia a? Come si sono modificate le sue molteplici forme, la sua rappresentazione pubblica, la sua gestione politica e il relativo inquadramento giuridico nel corso dei decenni fino ai tempi odierni? E’ il centro di Ilin Italia. Un profilo storico dall’Unità a(Carocci), scritto da Manfredi Alberti, ricercatore di Storia del pensiero economico al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali dell’università di Palermo e già autore di Senza. La disoccupazione in Italia dall’Unità a(Laterza, 2016).Perper uno storico sia sempre difficile inoltrarsi sul terreno della stretta attualità e soprattutto ragionare sugli scenari futuri, l’autore spinge la sua analisi fino a, constatando che il, nel suo insieme, è molto, ed è questa la ragione per cui si può parlare di una nuova questione sociale.