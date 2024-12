Liberoquotidiano.it - Patronati, Pagliaro (Inca Cgil): "Bilancio 2024 ancora una volta positivo, ma riforma non arriva"

Roma, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Ildell'unaperché abbiamo fatto fronte alle richieste di tutela individuale che provengono da cittadini, lavoratori e pensionati". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, il presidente del patronato della, Michele. "Abbiamo fatto del nostro meglio - spiega - per dare risposte concrete in una situazione di disagio che è palese, perché nel nostro Paese continua a sparire il ceto medio e ad aumentare la povertà". "Nelabbiamo fatto il nostro lavoro - ricorda - lavorando un milione di pratiche, in Italia e nel mondo, ma comee come Cepa (Acli, Inas,e Ital), che rappresento, auspichiamo unache ci era stata promessa dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in occasione della presentazione del nostrosociale nel 2023.