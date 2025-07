Condanna a 27 anni per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano

La sentenza di condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, responsabile dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua, rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di giustizia a Rozzano. La decisione della Corte di Assise di Milano, presa sotto la guida dei giudici Antonella Bertoja e Sofia Fioretta, segna un momento cruciale in un caso che ha profondamente scosso l’opinione pubblica per la sua gravità e i suoi risvolti drammatici.

Daniele Rezza La Corte di Assise di Milano ha emesso una sentenza di condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, 19enne responsabile dell’omicidio e della rapina di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, avvenuto l’11 ottobre 2024 a Rozzano, in provincia di Milano. La decisione, presa dai giudici presieduti da Antonella Bertoja, con Sofia Fioretta come giudice a latere, segna un punto fermo in un caso che ha scosso l’opinione pubblica per la sua brutalità. Una sentenza equilibrata. La Corte ha riconosciuto le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, escludendo però il nesso teleologico tra l’omicidio e la rapina aggravata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Condanna a 27 anni per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano

