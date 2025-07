Via libera ad emendamento Lega su censimento degli autovelox

Vogliamo un sistema più trasparente e sicuro per tutti gli utenti della strada, garantendo che ogni autovelox sia correttamente segnalato e monitorato. L'approvazione di questo emendamento rappresenta un passo importante verso una mobilità più responsabile e rispettosa delle norme, promuovendo la fiducia tra cittadini e istituzioni. Solo così possiamo costruire un contesto di guida più equo e sicuro per tutti.

Passa in Commissione Trasporti della Camera l'emendamento della Lega al decreto Infrastrutture per il censimento degli autovelox. Lo fa sapere lo stesso gruppo parlamentare. "Bene l'approvazione in commissione del nostro emendamento al Dl Infrastrutture con il quale chiediamo ai Comuni di segnalare tutti gli autovelox presenti sul proprio territorio. In mancanza di queste informazioni i dispositivi non potranno entrare in funzione. Vogliamo un quadro chiaro perché questi strumenti devono essere utilizzati in maniera trasparente e senza abusi per ragioni di sicurezza stradale. Stop agli autovelox solo per fare cassa", affermano i deputati della Lega nella commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo e prima firmataria dell'emendamento), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti e Massimiliano Panizzut.

