Il business dei check-up e dei pacchetti prevenzione i medici | Perché sono inutili

un contesto di forte crise sanitaria, è fondamentale promuovere una cultura della prevenzione basata su diagnosi accurate e affidabili, evitando false promesse e risorse sprecate. Solo così potremo tutelare realmente la nostra salute senza cadere in trappole commerciali che svuotano il sistema e rischiano di mettere a rischio il nostro benessere.

In un periodo in cui il Servizio Sanitario Nazionale è in forte crisi, con liste d’attesa sempre più lunghe che impediscono l’accesso a esami fondamentali, diventa davvero inaccettabile assistere al dilagare di check-up e test di diagnosi precoce privi di efficacia, che generano solo sprechi. Il tutto, nell’indifferenza generale delle istituzioni sanitarie. Se da un lato è giusto che ciascuno possa spendere i propri soldi come preferisce, in ambito sanitario le autorità pubbliche dovrebbero garantire protezione contro pratiche fuorvianti e potenzialmente dannose, contrastando il crescente fenomeno del consumismo sanitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it