Romina Pierdomenico | Con Ezio Greggio avrei voluto un figlio Lasciarlo è stato come elaborare un lutto

Romina Pierdomenico rivela il dolore di un amore vissuto intensamente, durato quasi cinque anni e conclusosi due anni fa. Con sincera apertura, l’influencer e conduttrice ha condiviso come abbia affrontato la perdita di un sogno, lasciando dietro sé un cammino di crescita personale. La sua storia, segnata da emozioni profonde e sfide, ci ricorda che anche nel dolore si può trovare la forza di rinascere.

La conduttrice e influencer ha ripercorso la sua storia, durata quasi cinque anni e finita due anni fa. «Ho pagato lo scotto di essere stata con una persona veramente tanto più grande di me». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Romina Pierdomenico: «Con Ezio Greggio avrei voluto un figlio. Lasciarlo è stato come elaborare un lutto»

In questa notizia si parla di: romina - pierdomenico - ezio - greggio

Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio: “Ho sofferto nei 5 anni con lui”, poi rivela il motivo della rottura - Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio, apre il suo cuore in un’emozionante intervista a La Volta Buona, rivelando i dettagli di cinque anni di amore e sofferenza.

“Ho sofferto nei 5 anni con lui" Romina Pierdomenico, ex fidanzata di Ezio Greggio, racconta per la prima volta in tv la sua relazione con il conduttore e rivela quali sono state le motivazioni della rottura Vai su Facebook

Translate postRomina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio: «Avrei voluto un figlio da lui. Dopo 5 anni, la rottura è stata come un lutto» Vai su X

Romina Pierdomenico: «Con Ezio Greggio avrei voluto un figlio. Lasciarlo è stato come elaborare un lutto; Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio: Ho sofferto nei 5 anni con lui, poi rivela il motivo della rottura; «Avrei voluto un figlio da Ezio Greggio, ma ho pagato questa cosa», Romina Pierdomenico a cuore aperto.

Romina Pierdomenico: «Con Ezio Greggio avrei voluto un figlio. Lasciarlo è stato come elaborare un lutto» - «Ho pagato lo scotto di essere stata con una persona veramente tanto più grande di me» ... Segnala vanityfair.it

Romina Pierdomenico svela i motivi della rottura con Ezio Greggio - L'amore, le critiche e la rottura: Romina Pierdomenico ha raccontato tutto sulla sua storia, ora finita, con Ezio Greggio. Scrive donnaglamour.it