Telese omaggio a Pino Daniele con la Salzano Band nel parco delle Terme

Il prossimo 12 luglio, il parco delle Terme di Telese si trasformerà in un palcoscenico emozionante per omaggiare Pino Daniele, il leggendario artista napoletano scomparso dieci anni fa. La Salzano Band renderà omaggio al suo talento con il tributo “Yes I Know”, un evento che unisce musica, passione e memoria. Un’occasione imperdibile per celebrare la sua eredità musicale e rivivere le emozioni dei suoi grandi successi.

Comunicato Stampa Sabato 12 luglio il tributo “Yes I Know” ricorderà l’artista napoletano a dieci anni dalla sua scomparsa In occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa, al “Telesia for Peoples” non poteva mancare un ricordo dedicato al grande Pino . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, omaggio a Pino Daniele con la Salzano Band nel parco delle Terme

In questa notizia si parla di: pino - telese - omaggio - daniele

Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospiterà l’incontro dal titolo "Come pensa un medico. Riflessioni su abilità tecniche, competenze scientifich Vai su Facebook

Al Telesia for Peoples anche un omaggio a Pino Daniele; Lanciano, omaggio a Pino Daniele con i suoi musicisti storici.

Al "Telesia for Peoples" anche un omaggio a Pino Daniele - In occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa al “Telesia for Peoples” non poteva mancare un ricordo d ... Lo riporta msn.com

Al “Telesia for Peoples” un omaggio a Pino Daniele con lo spettacolo musicale “Yes I Know” della Salzano Band - In occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa al “Telesia for Peoples” non poteva mancare un ricordo dedicato al grande Pino Daniele. Riporta ntr24.tv