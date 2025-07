Cina | emettera’ sentenza definitiva su indagine antidumping su importazioni brandy da UE

La Cina si appresta a emettere la sua sentenza definitiva sull'indagine antidumping riguardante le importazioni di brandy dall'Unione Europea. Dopo mesi di analisi approfondite, le autoritĂ cinesi si preparano a chiarire il loro posizionamento, rispettando le norme internazionali e le leggi domestiche. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato globale del settore degli alcolici. Resta da scoprire quale sarĂ il futuro delle esportazioni europee in Cina e come reagiranno gli operatori coinvolti.

Il ministero cinese del Commercio oggi ha dichiarato che le autorita’ cinesi emetteranno una sentenza definitiva nei prossimi giorni dopo un’estesa indagine antidumping sulle importazioni di brandy dall’Unione Europea (UE). Rispondendo a una domanda dei media durante una conferenza stampa, il portavoce del ministero He Yongqian ha dichiarato che l’indagine e’ conforme alle leggi cinesi e in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il ministero ha avviato l’indagine il 5 gennaio 2024, a seguito di una richiesta della China Alcoholic Drinks Association per conto dell’industria nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it