Cosenza Fontana di Via Obedarn chiusa per rischio crolli Spadafora FdI | Serve intervento urgente così si priva Cosenza di un bene identitario

La storica fontana di Via Obedarn a Cosenza, simbolo di identità e tradizione, è stata chiusa a causa di un rischio crollo, privando la città di un patrimonio prezioso. La denuncia di Francesco Spadafora di Fratelli d’Italia evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi per preservare questo bene culturale. È fondamentale che le istituzioni agiscano subito per garantire sicurezza e tutela del patrimonio cittadino, restituendo alla comunità un simbolo di storia e orgoglio.

La chiusura della storica fontana di Via Obedarn, situata lungo l’arteria che collega la città alla contrada Macchia della Tavola, riaccende i riflettori sulle criticità infrastrutturali di Cosenza. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, che lancia un appello al sindaco e agli uffici tecnici per un immediato intervento di messa in sicurezza. La fontana è stata interdetta in seguito alla caduta di calcinacci dal sovrastante ponte Mancini, ma secondo Spadafora «la semplice chiusura dell’accesso non risolve il problema». Il consigliere evidenzia come la strada, pur restando aperta al traffico, rappresenti un pericolo concreto per automobilisti e pedoni in caso di nuovi cedimenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cosenza. Fontana di Via Obedarn chiusa per rischio crolli, Spadafora (FdI): «Serve intervento urgente, così si priva Cosenza di un bene identitario»

