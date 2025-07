L’Europa vuole domare l’intelligenza artificiale o soffocarla?

Bloccare o rallentare questa rivoluzione digitale? Le Big Tech chiedono di rinviare l’AI Act, ma questa normativa non è un bavaglio: è il primo passo per garantire trasparenza e controllo in un mondo dominato dagli algoritmi. Come il GDPR, rappresenta un banco di prova cruciale per una regolamentazione digitale ancora tutta da costruire. Mentre l’Europa si prepara a definire il suo futuro AI, le grandi aziende cercano di...

Le Big Tech chiedono di rinviare il regolamento europeo. Ma l’AI Act non è un bavaglio: è un primo, timido tentativo di impedire che l’algoritmo decida tutto nell’ombra. Come il GDPR, sarà il banco di prova di una regolamentazione digitale che per ora esiste solo sulla carta. di Agostino Imperatore* Mentre l’Europa si prepara a varare la disciplina più ambiziosa al mondo sull’ intelligenza artificiale, le grandi aziende tecnologiche cercano di prendere tempo. La CCIA Europe (Computer & Communication Industry Association), lobby che rappresenta big tech come Google, Meta, Amazon e Apple, ha formalmente chiesto all’Unione Europea di rinviare l’entrata in vigore dell’AI Act, il nuovo regolamento che punta a disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Europa vuole domare l’intelligenza artificiale o soffocarla?

