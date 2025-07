Glovo fa marcia indietro | sospesi i bonus caldo per i rider dopo le polemiche

Dopo le polemiche sollevate dai rider e dai sindacati, Glovo ha deciso di fare marcia indietro sospendendo il bonus caldo, una misura pensata per tutelare i corrieri durante le giornate più estreme. La piattaforma ascolta le richieste e apre nuovamente il dialogo con le parti coinvolte, dimostrando attenzione alle esigenze dei propri collaboratori. La vicenda segna un passo importante nel dibattito sulle condizioni di lavoro nel mondo delle consegne.

Aveva fatto discutere l’ introduzione del “bonus caldo” da parte di Glovo, pensato per compensare i rider impegnati nelle consegne durante le giornate con temperature estreme. Ma a meno di 24 ore dall’annuncio, la piattaforma ha sospeso la misura, accogliendo le richieste dei sindacati e avviando un confronto per rivedere il provvedimento. L’incontro con i sindacati: confronto riaperto. A comunicare la retromarcia è stata Silvia Casini, segretaria nazionale della Felsa Cisl, dopo l’incontro con le piattaforme Glovo e Deliveroo: “Su nostra esplicita richiesta, Glovo ha deciso di sospendere le misure annunciate sui contributi per il caldo, per revisionarle all’interno di un tavolo sindacale che proseguirà nei prossimi giorni”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Glovo fa marcia indietro: sospesi i bonus caldo per i rider dopo le polemiche

