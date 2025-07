Putin annuncia telefonata con Trump | Gli suggerirò di promuovere i nostri prodotti negli Stati Uniti

In un sorprendete cambio di tono, Vladimir Putin ha annunciato una telefonata con Donald Trump, durante la quale gli proporrà di promuovere i nostri prodotti negli Stati Uniti. Un gesto che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni commerciali tra Russia e America, aprendo nuove opportunità di mercato. Resta da vedere se questa conversazione porterà ai risultati sperati e a una maggiore apertura del mercato statunitense per le aziende russe.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che nella giornata di oggi avrà una conversazione telefonica con l’ex presidente americano Donald Trump. La notizia è stata riportata dall’agenzia Tass, che ha citato le dichiarazioni di Putin durante una visita a un’esposizione di prodotti russi. «Oggi parlerò con il presidente americano e sicuramente gli suggerirò di utilizzare questo materiale per promuoverlo sul mercato americano», ha affermato Putin, riferendosi ad alcuni prodotti in mostra. La telefonata, confermata anche da Donald Trump attraverso un post sul suo social Truth, è prevista per le 10 ora di Mosca, le 16 italiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Putin annuncia telefonata con Trump: “Gli suggerirò di promuovere i nostri prodotti negli Stati Uniti”

In questa notizia si parla di: putin - trump - prodotti - telefonata

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

PODCAST | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: "Ok di Israele per la tregua a Gaza". #ANSA Vai su Facebook

PODCAST | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: "Ok di Israele per la tregua a Gaza" #ANSA Vai su X

Putin, oggi avrò una telefonata con Trump; PRIME PAGINE | Ucraina, telefonata Macron-Putin. Trump: ok di Israele per tregua a Gaza; Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci.

Putin, oggi avrò una telefonata con Trump - Il presidente russo Vladimir Putin annuncia che avrà oggi una conversazione telefonica con Donald Trump. Riporta ansa.it

Ucraina, Ucraina, l'annuncio di Putin: "Oggi avrò una telefonata con Trump". Sul tavolo un nuovo colloquio tra il tycoon e Zelensky - Il presidente russo Vladimir Putin, avrà oggi una conversazione telefonica con Donald Trump. Scrive affaritaliani.it