Taylor Mega indagata per minacce ed estorsione all’ex fidanzato | cosa è successo

Taylor Mega si trova al centro di un'intricata vicenda giudiziaria, accusata di aver minacciato e tentato di estorcere l’ex fidanzato, un imprenditore milanese, per recuperare degli orecchini dal valore di 50mila euro. L’indagine, avviata dalla Procura di Milano, solleva numerosi interrogativi sulla reale dinamica dei fatti e sull’immagine pubblica dell’influencer. Ma cosa c’è davvero dietro questa intricata storia?

Taylor Mega è stata indagata con l'accusa di minacce ed estorsione ai danni dell'ex fidanzato. L'indagine parte dalla Procura di Milano, secondo cui l'influencer avrebbe minacciato l'ex compagno, un imprenditore 38enne, che voleva indietro degli orecchini del valore di 50mila euro. Un regalo fatto mentre i due stavano insieme e che l'uomo avrebbe chiesto di riavere una volta terminata la relazione. Taylor Mega e l'accusa di minacce ed estorsione: cosa è successo. Ma andiamo con ordine. Il caso, come già anticipato, ruoterebbe intorno a dei preziosi orecchini dal valore di 50mila euro. Un dono che l'imprenditore 38enne avrebbe fatto a Taylor Mega quando stavano ancora insieme.

«Quando sta per scoppiarti una bomba addosso, ma la playlist droppa quest'altra bomba». È questa la frase pubblicata da Taylor Mega nelle sue storie Instagram che ora finisce al centro di una vicenda legale. La modella e influencer, all'anagrafe Elisa Todis

