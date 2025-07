Sistema Sorrento il dossier sull’avvocato anticorruzione nella scrivania del sindaco arrestato

Un vero terremoto scuote Sorrento, dove un dossier compromettente sull’avvocato anticorruzione è stato trovato sulla scrivania del sindaco arrestato. Mentre si preparava un atto per neutralizzare il legale che aveva portato alla luce il “Sistema Sorrento”, emergono sospetti di manovre oscure contro chi aveva evidenziato anomalie nelle gare pubbliche. La situazione si fa sempre più intricata, rivelando un intreccio di potere e corruzione che rischia di sconvolgere la città.

Era in preparazione un dossier per neutralizzare il legale dell’anticorruzione al Comune che ha contribuito a scoperchiare il “Sistema Sorrento”. Stava bollendo qualcosa contro chi aveva analizzato le anomalie intorno a una dozzina di gare e appalti. Quelli delle presunte corruttele per le quali è finito in carcere l’ormai ex sindaco Massimo Coppola, il caso più grave tra i 27 indagati complessivi. E’ l’ipotesi investigativa collegata a un documento ritrovato durante la perquisizione della Finanza all’ex primo cittadino nel suo ufficio in Municipio: la memoria difensiva dell’avvocato Donatangelo Cancelmo, legale dell’Ente, in risposta a un procedimento disciplinare aperto per un esposto su presunte omissioni nelle comunicazioni all’Ordine degli Avvocati sul suo rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it