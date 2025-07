Temptation Island spunta una fidanzata con un influencer | la segnalazione

Temptation Island torna questa sera su Canale 5, e il pubblico è già in fermento. Tra prove di fedeltà, tentazioni irresistibili e drammi a non finire, l’edizione promette scintille. Tuttavia, ciò che sta facendo il giro del web è una rivelazione sorprendente: una fidanzata si fa strada tra gli influencer, scatenando polemiche e curiosità. La domanda è: quanto dureranno i segreti in un mondo così social?

La nuova edizione di Temptation Island debutta questa sera su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, e l’attesa è alle stelle. Il reality estivo più amato dal pubblico torna a mettere alla prova le coppie in crisi, separate per tre settimane e circondate da tentatori e tentatrici pronti a scuotere ogni certezza. Tra falò accesi e cuori in bilico, anche quest’anno si preannunciano emozioni forti. Ma ad accendere il chiacchiericcio social ancora prima della messa in onda è una segnalazione inaspettata su una delle protagoniste: Lucia, fidanzata di Rosario, sarebbe stata avvistata a pranzo con Francesco Sole. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island, spunta una fidanzata con un influencer: la segnalazione

In questa notizia si parla di: temptation - island - segnalazione - spunta

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

#TemptationIsland, spunta una segnalazione su uno dei fidanzati a poche ore dall'inizio del reality (FOTO) Vai su X

Temptation Island, gravi segnalazioni sulle coppie e "figli nascosti": interviene Filippo Bisciglia e fa delle rivelazioni inedite (PUOI LEGGERLE NEI COMMENTI) Vai su Facebook

Temptation Island, spunta una fidanzata con un influencer: la segnalazione; Temptation Island, Gabriela e Giuseppe fingono? Spunta una segnalazione; Temptation Island, spunta una segnalazione su uno dei fidanzati a poche ore dall'inizio del reality (FOTO).

Temptation Island, spunta una fidanzata con un influencer: la segnalazione - A Temptation Island è ancora tutto da scoprire, ma Lucia fa già parlare di sé: avvistata con Francesco Sole dopo la fine delle registrazioni ... Segnala dilei.it

Temptation Island, è caos prima della partenza: spuntano segnalazioni che accendono dubbi pesanti - Due segnalazioni fanno tremare Temptation Island 2025 ancor prima del debutto: il passato di Angelo e l’incontro sospetto di Lucia accendono il caos. Lo riporta rds.it