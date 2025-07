Il successo come comico al Drive In il boom a Sanremo con il brano Signor tenente la depressione e la rinascita come scrittore con Io uccido

Dalla comicità al palcoscenico di Sanremo, con il brano "Signor Tenente", fino alla rinascita come scrittore con "Io Uccido", la vita di Giorgio Faletti è un viaggio tra successi, sfide e riscatto. A undici anni dalla scomparsa, Rai 3 rende omaggio a questo straordinario artista con il documentario "Signor Faletti", un ritratto intimo e coinvolgente che rivela le molteplici sfaccettature di un talento unico. Scopriamo insieme il suo mondo, tra musica, letteratura e memorabili emozioni.

A undici anni dalla scomparsa, Rai 3 omaggia Giorgio Faletti con il documentario Signor Faletti (in onda stasera alle 21.20). Attraverso interviste esclusive, filmati privati inediti, immagini d’archivio e testimonianze di amici e colleghi, il film racconta il comico, il cantante, lo scrittore, il paroliere, l’attore e il musicista. Cosa vedere su Netflix a luglio 2025: 10 titoli tra serie e film X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere su Netflix a luglio Le mille vite di un uomo ironico e talentuoso, capace di cambiare, evolvere e stupire in vari campi dell’arte. È passato dalla comicità del Derby e di Drive In (chi dimentica il suo Vito Catozzo) alla scrittura con il best-seller Io uccido, al brano Signor tenente che lasciò il segno durante il Sanremo del 1994. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il successo come comico al "Drive In", il boom a Sanremo con il brano "Signor tenente", la depressione e la rinascita come scrittore con Io uccido

giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Rai Tre

