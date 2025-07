Vlahovic rischia di essere l’Osimhen della Juventus | pronto a restare anche da fuori rosa

La tensione tra Dusan Vlahovic e la Juventus raggiunge punti critici, rischiando di far diventare il serbo l’Osimhen della situazione. Senza rinnovo né apertura alle proposte, il rapporto si trova sull’orlo di una rottura definitiva, con Vlahovic pronto a restare anche da fuori rosa. Una vicenda che ricorda da vicino quella tra Napoli e Osimhen, e che potrebbe cambiare gli equilibri in casa bianconera. La battaglia è aperta: come si evolverà questa strategica crisi?

Dusan Vlahovic e la Juventus vanno verso il braccio di ferro. Nessun rinnovo ma nemmeno nessuna volontà di accettare le proposte fin qui arrivate. Somiglia molto alla situazione che c'è tra il Napoli e Osimhen. In più, il serbo non sembra spaventato dalla prospettiva di restare un anno fuori rosa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Vlahovic-Juve la rottura è totale: i dettagli. "Il Mondiale per Club di Dusan Vlahovic è stato un flop. L'attaccante serbo ha fatto discutere più per i messaggi social, sempre un po' criptici, che per le prestazioni, allontanandolo sempre di più dalla Juventus. Il suo futuro è ancora tutto in discussione, perché il suo piano di andare via a zero alla scadenza del contratto fa a pugni con la necessità della Signora di venderlo per fare posto almeno a un altro attaccante.

