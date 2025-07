Consulta disciplina sui Cpr non rispetta libertà personale

La recente sentenza della Consulta mette in luce un aspetto cruciale dei diritti fondamentali: il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) viola la libertà personale dei migranti, considerando questa misura come un "assoggettamento fisico all'altrui potere". La Corte evidenzia che la normativa attuale non rispetta la riserva di legge, lasciando al legislatore il compito di garantire un equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti. La questione resta aperta: chi proteggerà davvero i diritti dei migranti?

Il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri implica un "assoggettamento fisico all'altrui potere", incidente sulla libertà personale del migrante. Lo ha stabilito la Consulta in una sentenza in cui, dichiarando inammissibile il ricorso del giudice di pace di Roma, sottolinea che la disciplina vigente sul trattenimento nei Cpr non rispetta la riserva di legge in materia di libertà personale, ma spetta al legislatore integrarla.

